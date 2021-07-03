Назван состав команды Казахстана по велоспорту на шоссе на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной команды Казахстана по велоспорту на шоссе Асан Базаев объявил имена казахстанских гонщиков, которые выступят на Олимпийских играх в Токио-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Напомним, в велоспорте на шоссе Казахстан завоевал три лицензии по итогам формирования итогового рейтинга Международной федерации (UCI). Период набора очков проходил с 22 октября 2018 по 22 октября 2019. После завершения дедлайна наши спортсмены расположились на 19-м месте - 3259,35. Большой вклад внес Алексей Луценко, который, благодаря ярким и успешным выступлениям в 2019 году, смог принести в актив Казахстана наибольшее количество очков.

Также казахстанские гонщики завоевали три золотые медали на чемпионате Азии по велоспорту. Эти победы принесли 555 очков в рейтинг нашей команды, что также сыграло важную роль в успешной олимпийской квалификации. И впервые с 2004 года на Олимпиаде в групповой гонке выступят три спортсмена .

Капитаном команды на Олимпиаде будет Алексей Луценко . Ему помогут Дмитрий Груздев и Вадим Пронский .

«Состав мы определили еще неделю назад. Разумеется, капитаном на гонке будет Алексей Луценко, ему помогать будут Груздев и Пронский. Изначально думали о включении в заявку на Игры Андрея Зейца, но, к сожалению, он после травмы и не успевает набрать форму. Дмитрий, в отличие от него, находится в одной из своих лучших форм и, плюс, проедет «Тур» перед Токио.

Пронский не плохо проявляет себя после «Джиро», и я думаю, что он поможет Алексею на гонке, особенно в конце, там, где набор по высоте составит 5000 метров. Если говорить откровенно, то это был самый очевидный выбор для нас, они в наиболее оптимальной форме перед Олимпийскими играми. Пронский сейчас тренируется с командой на высоте, и присоединится к Луценко и Груздеву после «Тур де Франс», чтобы вместе вылететь в Токио», - прокомментировал главный тренер.

Что касается трассы групповой гонки, то отмечается, что участникам придётся иметь дело с одной из самых протяжённых дистанций за последние годы в 266 километров. Маршрут при этом не только длинный, но и имеет крутые подъемы и спуски, что делает его более сложным, чем на предыдущих Играх. Старт будет у леса Мусасино, пройдет мимо озера Яманака и по подножию горы Фудзи, после чего маршрут поднимется на спидвей Фудзи.

Ожидается, что за медаль будут биться «горняки» и «универсалы». В их число входит и Луценко.

«Трасса сложная, набор высоты около 5000 метров и дистанция более 260 километров больше подходит для «горняков». Но учитывая, что самая длинная гора на гонке не такая длинная - 6 километров, можно сказать, что трасса Алексею подходит», - добавил Базаев.

Соревнования в велоспорте на шоссе на Играх начнутся 24 июля мужской групповой гонкой. На старт выйдут 130 гонщиков. Также у команды Казахстана есть возможность выставить спортсмена в индивидуальной гонке. Ее поедет Алексей Луценко. Она состоится 28 июля.