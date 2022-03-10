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    19:00, 09 Март 2022 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по триатлону на новый сезон

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Казахстанской федерации триатлона назвала состав национальной команды на новый сезон. Об этом передает МИА «Казинформ»сообщает Olympic.kz.

    Страну на международных соревнованиях будут представлять следующие спортсмены:

    Аян Бейсенбаев (Акмолинская обл.)

    Дарья Бычкова (Алматы)

    Мейрлан Искаков (Акмолинская обл.)

    Дарын Конысбаев (Актюбинская обл.)

    Темирлан Темиров (Акмолинская обл.)

    Ануар Турубаев (Алматы)

    Иван Тутукин (Костанайская обл.)

    Шабалина Екатерина (Нур-Султан)

    Арина Шульгина (Шымкент)


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