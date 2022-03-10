19:00, 09 Март 2022 | GMT +6
Назван состав команды Казахстана по триатлону на новый сезон
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Казахстанской федерации триатлона назвала состав национальной команды на новый сезон. Об этом передает МИА «Казинформ»сообщает Olympic.kz.
Страну на международных соревнованиях будут представлять следующие спортсмены:
Аян Бейсенбаев (Акмолинская обл.)
Дарья Бычкова (Алматы)
Мейрлан Искаков (Акмолинская обл.)
Дарын Конысбаев (Актюбинская обл.)
Темирлан Темиров (Акмолинская обл.)
Ануар Турубаев (Алматы)
Иван Тутукин (Костанайская обл.)
Шабалина Екатерина (Нур-Султан)
Арина Шульгина (Шымкент)