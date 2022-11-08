Назван состав команды Казахстана по таеквондо на участие в чемпионате мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 13 по 20 ноября в Гвадалахаре (Мексика) пройдет чемпионат мира по таеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанскую команду на мировом первенстве будут представлять 15 спортсменов:

до 54 кг: Тамирлан Тлеулес,

до 58 кг: Самирхон Абабакиров,

до 63 кг: Камран Нурадинов,

до 68 кг: Алмат Кожахмет,

до 74 кг: Нурканат Кожахмет,

до 80 кг: Рахым Адильханов,

до 87 кг: Смайыл Дуйсебай,

свыше 87 кг: Руслан Жапаров,

до 46 кг: Рита Бакишева,

до 49 кг: Ботагоз Капанова,

до 53 кг: Азиза Караджанова,

до 57 кг: Камила Аймукашева,

до 62 кг: Жадыра Хайруллина,

до 67 кг: Нурай Хусайынова,

свыше 73 кг: Жансель Дениз.





Фото: olympic.kz







