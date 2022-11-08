18:51, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6
Назван состав команды Казахстана по таеквондо на участие в чемпионате мира
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 13 по 20 ноября в Гвадалахаре (Мексика) пройдет чемпионат мира по таеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанскую команду на мировом первенстве будут представлять 15 спортсменов:
до 54 кг: Тамирлан Тлеулес,
до 58 кг: Самирхон Абабакиров,
до 63 кг: Камран Нурадинов,
до 68 кг: Алмат Кожахмет,
до 74 кг: Нурканат Кожахмет,
до 80 кг: Рахым Адильханов,
до 87 кг: Смайыл Дуйсебай,
свыше 87 кг: Руслан Жапаров,
до 46 кг: Рита Бакишева,
до 49 кг: Ботагоз Капанова,
до 53 кг: Азиза Караджанова,
до 57 кг: Камила Аймукашева,
до 62 кг: Жадыра Хайруллина,
до 67 кг: Нурай Хусайынова,
свыше 73 кг: Жансель Дениз.
Фото: olympic.kz