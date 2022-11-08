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    18:51, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по таеквондо на участие в чемпионате мира

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 13 по 20 ноября в Гвадалахаре (Мексика) пройдет чемпионат мира по таеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанскую команду на мировом первенстве будут представлять 15 спортсменов:

    до 54 кг: Тамирлан Тлеулес,

    до 58 кг: Самирхон Абабакиров,

    до 63 кг: Камран Нурадинов,

    до 68 кг: Алмат Кожахмет,

    до 74 кг: Нурканат Кожахмет,

    до 80 кг: Рахым Адильханов,

    до 87 кг: Смайыл Дуйсебай,

    свыше 87 кг: Руслан Жапаров,

    до 46 кг: Рита Бакишева,

    до 49 кг: Ботагоз Капанова,

    до 53 кг: Азиза Караджанова,

    до 57 кг: Камила Аймукашева,

    до 62 кг: Жадыра Хайруллина,

    до 67 кг: Нурай Хусайынова,

    свыше 73 кг: Жансель Дениз.



    Фото: olympic.kz



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