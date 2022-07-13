13 Июля 2022 14:44

Назван состав команды Казахстана по таеквондо на ЧА среди кадетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вьетнамском городе Хошимин с 22 по 27 августа пройдет чемпионат Азии по таеквондо среди кадетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.

Тренерский штаб национальной сборной определился с составом участников.

Мальчики:

Нурперзент Саматулы – 33 кг (Кызылординская область)

Алмат Канатбаев – 37 кг (Атырауская область)

Темиржан Таскын – 41 кг (Кызылординская область)

Бекет Болатулы – 45 кг (Атырауская область)

Достан Нажимханов – 49 кг (г. Шымкент)

Медет Елемесов – 53 кг (ВКО)

Амирхан Мустапин – 57 кг (Акмолинская область)

Артур Пак – 61 кг (г. Алматы)

Али Дабысов – 65 кг (Атырауская область)

Амиржан Иманбаев – +65 кг (г. Алматы)

Девочки:

Ярина Пуганцова – 29 кг (г. Алматы)

Айым Серикбаева – 33 кг (Жамбылская область)

Нурай Амангельди – 37 кг (Алматинская область)

Акбота Желеу – 41 кг (Алматинская область)

Нурайым Жумабек – 44 кг (Жамбылская область)

Торгын Алимхан – 47 кг (Кызылординская область)

Акханым Айбеккызы – 51 кг (г. Алматы)

Аяулым Аскар – 55 кг (Жамбылская область)

Жанерке Пернебек – 59 кг (Кызылординская область)

Ольга Власюк – +59 кг (Карагандинская область).

Фото: kaztkd.kz