Назван состав команды Казахстана по таеквондо на ЧА среди кадетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во вьетнамском городе Хошимин с 22 по 27 августа пройдет чемпионат Азии по таеквондо среди кадетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.
Тренерский штаб национальной сборной определился с составом участников.
Мальчики:
Нурперзент Саматулы – 33 кг (Кызылординская область)
Алмат Канатбаев – 37 кг (Атырауская область)
Темиржан Таскын – 41 кг (Кызылординская область)
Бекет Болатулы – 45 кг (Атырауская область)
Достан Нажимханов – 49 кг (г. Шымкент)
Медет Елемесов – 53 кг (ВКО)
Амирхан Мустапин – 57 кг (Акмолинская область)
Артур Пак – 61 кг (г. Алматы)
Али Дабысов – 65 кг (Атырауская область)
Амиржан Иманбаев – +65 кг (г. Алматы)
Девочки:
Ярина Пуганцова – 29 кг (г. Алматы)
Айым Серикбаева – 33 кг (Жамбылская область)
Нурай Амангельди – 37 кг (Алматинская область)
Акбота Желеу – 41 кг (Алматинская область)
Нурайым Жумабек – 44 кг (Жамбылская область)
Торгын Алимхан – 47 кг (Кызылординская область)
Акханым Айбеккызы – 51 кг (г. Алматы)
Аяулым Аскар – 55 кг (Жамбылская область)
Жанерке Пернебек – 59 кг (Кызылординская область)
Ольга Власюк – +59 кг (Карагандинская область).
Фото: kaztkd.kz