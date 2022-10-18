Назван состав команды Казахстана по маунтинбайку на участие в чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная команда Казахстана по маунтинбайку отправилась в Корею на чемпионат Азии, который пройдет с 19 по 23 октября в Сунчхоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

19 октября гонщики поборются за медали в эстафете, 21-22 октября спортсменов ждут старты в XCO, а в финальный день соревнований казахстанцам предстоит участие в XCE.

На ЧА выступят следующие спортсмены:

Мужчины: Темирлан Мухамедиянов.

Женщины: Алина Саркулова, Татьяна Генелева.

Андеры: Денис Сергиенко, Егор Карасев, Алтынбек Аханов.

Юниоры: Никита Галкин, Константин Шинкарук, Константин Казаков, Алексей Фефелов.

Юниорки: Алина Спирина, Виолетта Казакова.

















Фото: olympic.kz