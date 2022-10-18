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    17:16, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по маунтинбайку на участие в чемпионате Азии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная команда Казахстана по маунтинбайку отправилась в Корею на чемпионат Азии, который пройдет с 19 по 23 октября в Сунчхоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    19 октября гонщики поборются за медали в эстафете, 21-22 октября спортсменов ждут старты в XCO, а в финальный день соревнований казахстанцам предстоит участие в XCE.

    На ЧА выступят следующие спортсмены:

    Мужчины: Темирлан Мухамедиянов.

    Женщины: Алина Саркулова, Татьяна Генелева.

    Андеры: Денис Сергиенко, Егор Карасев, Алтынбек Аханов.

    Юниоры: Никита Галкин, Константин Шинкарук, Константин Казаков, Алексей Фефелов.

    Юниорки: Алина Спирина, Виолетта Казакова.






    Фото: olympic.kz


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