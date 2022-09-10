Назван состав команды Казахстана по художественной гимнастике на ЧМ в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Болгарии с 14 по 18 сентября состоится чемпионат мира по художественной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Эльжана Таниева и Айбота Ертайкызы будут бороться за медали в индивидуальных соревнованиях.

В групповых упражнениях страну представят Рената Жолдинова, Сагина Мураткызы, Асель Шукирбай, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова и Роза Абитова.





Фото: olympic.kz











