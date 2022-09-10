РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по художественной гимнастике на ЧМ в Болгарии

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Болгарии с 14 по 18 сентября состоится чемпионат мира по художественной гимнастике. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Эльжана Таниева и Айбота Ертайкызы будут бороться за медали в индивидуальных соревнованиях.

    В групповых упражнениях страну представят Рената Жолдинова, Сагина Мураткызы, Асель Шукирбай, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова и Роза Абитова.


    Фото: olympic.kz





    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!