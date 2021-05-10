Назван состав команды Казахстана по хоккею на чемпионат мира

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб команды Казахстана по хоккею с шайбой назвал состав на чемпионат мира. В заявке 28 хоккеистов - 3 вратаря и 25 полевых игроков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Вратари: Хенрик Карлссон, Андрей Шутов, Никита Бояркин.

Защитники: Даррен Диц, Алексей Маклюков, Иван Степаненко, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг, Егор Шалапов, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов.

Нападающие: Роман Старченко, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Александр Шин, Саян Данияр, Алихан Асетов, Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Дмитрий Гурков, Кёртис Волк, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Артем Лихотников, Егор Петухов.

Отметим, Леонид Метальников не сможет принять участие на чемпионате мира по медицинским показаниям.