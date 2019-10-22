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Назван состав команды Казахстана по футзалу на участие в квалификации ЧМ-2020

22 Октября 2019 22:37
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Назван состав команды Казахстана по футзалу на участие в квалификации ЧМ-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной команды Казахстана по футзалу Рикардо Кака определился с футболистами, которые сыграют в основном раунде квалификации чемпионата мира-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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С 16 по 21 октября команда провела учебно-тренировочный сбор в Алматы. По итогам УТС в список Кака попали 14 игроков.

Вратари: Игита («Кайрат»), Александр Гуров («Аят»)

Полевые игроки: Чингиз Есенаманов, Даурен Нургожин, Дуглас, Даурен Турсагулов, Биржан Оразов, Альберт Акбаликов (все – «Кайрат»), Динмухамбет Сулейменов, Арнольд Кнауб (оба – «Жетысу»), Лео, Тайнан (оба – «Спортинг», Португалия), Кайрат Иманалин («Актобе»), Азат Валиуллин («Аят»).

Напомним, сборная команды Казахстана с 23 по 26 октября примет участие в основной раунд квалификации чемпионата мира-2020, где в группе 5 сыграет со сборными Албании, Нидерландов и Румынии. Игры нашей группы пройдут в румынском городе Пьятра-Нямц.

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Ключевые слова: Спорт,
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