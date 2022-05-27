27 Мая 2022 20:52

Назван состав команды Казахстана по дзюдо на турнир Grand Slam

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по дзюдо примет участие в турнире Grand Slam в Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир пройдет с 3 по 5 июня. Планируется, что в соревнованиях примут участие 25 мастеров татами из Казахстана.

Мужчины: Даурен Суйеукенов (60 кг), Канат Сейлхан (60 кг), Дастан Шаяхметов (66 кг), Алмас Галымов (66 кг), Ансарбек Гайнуллин (73 кг), Ерлан Серикжанов (73 кг), Барак Аркабай (81 кг) , Айбол Нысанали (81 кг), Ерасыл Жантаев (90 кг), Адилет Миссин (90 кг), Айбек Серикбаев (-100 кг), Серик Салменов (-100 кг), Еламан Ергалиев (+100 кг), Ерасыл Кажыбаев (+ 100 кг).

Женщины: Абиба Абужакынова (-48 кг), Гаухар Ирмагамбетова (52 кг), Толганай Абеуова (52 кг), Севара Нишанбаева (57 кг), Молдир Нарынова (63 кг), Самалай Ергалиева (63 кг), Анастасия Маякова (70 кг), Зере Бектаскызы (70 кг), Аруна Жангельдина (-78 кг), Камила Берликаш (+78 кг), Назгуль Маратова (+78 кг).