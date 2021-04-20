15:26, 20 Апрель 2021 | GMT +6
Назван состав команды Казахстана по боксу на участие в турнире в Сербии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 20 апреля, мужская команда Казахстана по боксу во главе с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым отправится в Сербию, где примет участие в международном турнире Belgrade Winner, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
За медали будут биться:
До 52 кг: Сакен Бибосынов
До 57 кг: Серик Темиржанов
До 63 кг: Ертуган Зейнуллинов
До 69 кг: Аблайхан Жусупов
До 75 кг: Ермахан Жакпеков
До 75 кг: Нурканат Райыс
До 81 кг: Нурбек Оралбай
До 91 кг: Василий Левит
Свыше 91 кг: Нурлан Сапарбай
Начала соревнований состоится 22 апреля. Турнир продлится до 28 апреля.