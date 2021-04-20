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    15:26, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по боксу на участие в турнире в Сербии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 20 апреля, мужская команда Казахстана по боксу во главе с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым отправится в Сербию, где примет участие в международном турнире Belgrade Winner, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    За медали будут биться:

    До 52 кг: Сакен Бибосынов

    До 57 кг: Серик Темиржанов

    До 63 кг: Ертуган Зейнуллинов

    До 69 кг: Аблайхан Жусупов

    До 75 кг: Ермахан Жакпеков

    До 75 кг: Нурканат Райыс

    До 81 кг: Нурбек Оралбай

    До 91 кг: Василий Левит

    Свыше 91 кг: Нурлан Сапарбай

    Начала соревнований состоится 22 апреля. Турнир продлится до 28 апреля.


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