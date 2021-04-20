Назван состав команды Казахстана по боксу на участие в турнире в Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 20 апреля, мужская команда Казахстана по боксу во главе с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым отправится в Сербию, где примет участие в международном турнире Belgrade Winner, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За медали будут биться:

До 52 кг: Сакен Бибосынов

До 57 кг: Серик Темиржанов

До 63 кг: Ертуган Зейнуллинов

До 69 кг: Аблайхан Жусупов

До 75 кг: Ермахан Жакпеков

До 75 кг: Нурканат Райыс

До 81 кг: Нурбек Оралбай

До 91 кг: Василий Левит

Свыше 91 кг: Нурлан Сапарбай

Начала соревнований состоится 22 апреля. Турнир продлится до 28 апреля.