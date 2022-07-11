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Назван состав команды Казахстана на юниорский ЧМ по таеквондо
11 Июля 2022 14:12

Назван состав команды Казахстана на юниорский ЧМ по таеквондо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 августа будет дан старт юниорскому чемпионату мира по таеквондо, который пройдет в Болгарии. Тренерский штаб команды Казахстана определился с составом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Юниоры

Бекторе Оралханов – 45 кг (Алматы)

Асет Изгалиев – 48 кг (Актюбинская область)

Тамирлан Тлеулес – 51 кг (Алматы)

Жавохирхон Исламов – 55 кг (Шымкент)

Алибек Шайкенов – 59 кг (капитан команды, Алматы)

Адил Тлеугабыл – 63 кг (Нур-Султан)

Батырхан Тлеугали – 68 кг (ВКО)

Ерасыл Орынбасар – 73 кг (Костанайская область)

Нурасыл Куандык – 78 кг (Жамбылская область)

Бекарыс Нургазы – +78 кг (Алматы)

Девушки

Рамина Таирова – 42 кг (Алматы)

Амина Аширова – 44 кг (Алматинская область)

Айдана Сундетбай – 46 кг (Алматинская область)

Асель Абубакир – 49 кг (Алматинская область)

Нурай Казнабек – 52 кг (Кызылординская область)

Айша Адилбеккызы – 55 кг (Нур-Султан)

Жанель Аскарова – 59 кг (Актюбинская область)

Назым Махмутова – 63 кг (капитан команды, Туркестанская область)

Самал Бериккызы – 68 кг (Алматы)

Карина Каримова – +68 кг (Алматы)


Фото: olympic.kz
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