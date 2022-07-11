Назван состав команды Казахстана на юниорский ЧМ по таеквондо
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 августа будет дан старт юниорскому чемпионату мира по таеквондо, который пройдет в Болгарии. Тренерский штаб команды Казахстана определился с составом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Юниоры
Бекторе Оралханов – 45 кг (Алматы)
Асет Изгалиев – 48 кг (Актюбинская область)
Тамирлан Тлеулес – 51 кг (Алматы)
Жавохирхон Исламов – 55 кг (Шымкент)
Алибек Шайкенов – 59 кг (капитан команды, Алматы)
Адил Тлеугабыл – 63 кг (Нур-Султан)
Батырхан Тлеугали – 68 кг (ВКО)
Ерасыл Орынбасар – 73 кг (Костанайская область)
Нурасыл Куандык – 78 кг (Жамбылская область)
Бекарыс Нургазы – +78 кг (Алматы)
Девушки
Рамина Таирова – 42 кг (Алматы)
Амина Аширова – 44 кг (Алматинская область)
Айдана Сундетбай – 46 кг (Алматинская область)
Асель Абубакир – 49 кг (Алматинская область)
Нурай Казнабек – 52 кг (Кызылординская область)
Айша Адилбеккызы – 55 кг (Нур-Султан)
Жанель Аскарова – 59 кг (Актюбинская область)
Назым Махмутова – 63 кг (капитан команды, Туркестанская область)
Самал Бериккызы – 68 кг (Алматы)
Карина Каримова – +68 кг (Алматы)
Фото: olympic.kz