19:33, 25 Октябрь 2021 | GMT +6
Назван состав команды Казахстана на молодежный ЧМ по греко-римской борьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе примет участие в молодежном чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
ЧМ пройдет с 1 по 4 ноября в Белграде (Сербия). Казахстан представят:
До 55 килограммов: Арслан Абдурахманов;
До 60 килограммов: Галым Кабдунасаров;
До 63 килограммов: Асаухат Мухамадиев;
До 67 килограммов: Султан Асетулы;
До 72 килограммов: Азат Садыков;
До 77 килограммов: Даулет Жалгасов;
До 82 килограммов: Диас Кален;
До 87 килограммов: Сайлау Максат;
До 97 килограммов: Даулет Досыбаев;
До 130 килограммов: Антон Савенко.