Назван состав команды Казахстана на молодежный ЧМ по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе примет участие в молодежном чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

ЧМ пройдет с 1 по 4 ноября в Белграде (Сербия). Казахстан представят:

До 55 килограммов: Арслан Абдурахманов;

До 60 килограммов: Галым Кабдунасаров;

До 63 килограммов: Асаухат Мухамадиев;

До 67 килограммов: Султан Асетулы;

До 72 килограммов: Азат Садыков;

До 77 килограммов: Даулет Жалгасов;

До 82 килограммов: Диас Кален;

До 87 килограммов: Сайлау Максат;

До 97 килограммов: Даулет Досыбаев;

До 130 килограммов: Антон Савенко.