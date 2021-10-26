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    19:33, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана на молодежный ЧМ по греко-римской борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по греко-римской борьбе примет участие в молодежном чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    ЧМ пройдет с 1 по 4 ноября в Белграде (Сербия). Казахстан представят:

    До 55 килограммов: Арслан Абдурахманов;

    До 60 килограммов: Галым Кабдунасаров;

    До 63 килограммов: Асаухат Мухамадиев;

    До 67 килограммов: Султан Асетулы;

    До 72 килограммов: Азат Садыков;

    До 77 килограммов: Даулет Жалгасов;

    До 82 килограммов: Диас Кален;

    До 87 килограммов: Сайлау Максат;

    До 97 килограммов: Даулет Досыбаев;

    До 130 килограммов: Антон Савенко.


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