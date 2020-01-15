Назван состав команды Казахстана на Гран-при по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 18 по 19 января в Ницце (Франция) состоится Гран-при по греко-римской борьбе. Главный тренер команды Казахстана Бахтияр Байсеитов назвал имена борцов, которые примут участие в соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях Казахстан представят следующие борцы:

55 кг:

Амангали Бекболатов, Жансерик Сарсенбиев;

60 кг:

Дастан Зарлыханов, Ернар Фидахметов;

63 кг:

Ернур Фидахметов, Мейрамбек Айнагулов;

67 кг:

Мейиржан Шермаханбет, Данияр Каленов, Алмат Кеписбаев;

72 кг:

Кахарман Кисметов;

77 кг:

Демеу Жадыраев, Асхат Дильмухамедов, Асхат Жанбыров, Диас Кален;

82 кг:

Мирас Баршылықов;

87 кг:

Ерсайын Сайфуллин;

97 кг:

Алимхан Сыздыков, Ерулан Ыскаков;

130 кг:

Нурмахан Тыналиев.