Назван состав команды Казахстана на Гран-при по греко-римской борьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 18 по 19 января в Ницце (Франция) состоится Гран-при по греко-римской борьбе. Главный тренер команды Казахстана Бахтияр Байсеитов назвал имена борцов, которые примут участие в соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В соревнованиях Казахстан представят следующие борцы:
55 кг:
Амангали Бекболатов, Жансерик Сарсенбиев;
60 кг:
Дастан Зарлыханов, Ернар Фидахметов;
63 кг:
Ернур Фидахметов, Мейрамбек Айнагулов;
67 кг:
Мейиржан Шермаханбет, Данияр Каленов, Алмат Кеписбаев;
72 кг:
Кахарман Кисметов;
77 кг:
Демеу Жадыраев, Асхат Дильмухамедов, Асхат Жанбыров, Диас Кален;
82 кг:
Мирас Баршылықов;
87 кг:
Ерсайын Сайфуллин;
97 кг:
Алимхан Сыздыков, Ерулан Ыскаков;
130 кг:
Нурмахан Тыналиев.
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