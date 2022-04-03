Назван состав команды Казахстан на юниорский чемпионат мира по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 11 по 17 апреля 2022 года в словацком Пьештяни пройдет юниорский чемпионат мира по хоккею в группе А первого дивизиона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz

Для подготовки к предстоящему первенству юноши отправятся в Словакию 4 апреля, где продолжат сборы и проведут два контрольных матча. В расширенный список вошли 28 хоккеистов:

Голкиперы: Владимир Никитин, Дармен Габдуллин, Артем Шестаков (все – «Барыс»)

Защитники: Артем Авдеенко, Дмитрий Бреус, Владислав Зизевских, Никита Селезнев, Семен Роев, Аслан Жусупбеков (все – «Барыс»), Кирилл Хан («Торпедо», Усть-Каменогорск), Игорь Пономарев («Кыран», Караганда).

Нападающие: Роман Ермак, Алдияр Нурлан, Руслан Оспанов, Даниил Свинтальский, Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Асанали Русланулы, Семен Симонов, Илья Шапоров, Адиль Бейсембаев, Темирлан Китаров, Артур Гросс, Денис Леута, Александр Фокин, Владимир Корчагин, Матвей Яковенко (все – «Барыс»), Даниил Якубджанов («Торпедо», Усть-Каменогорск)

Главный тренер: Сергей Старыгин

В основную заявку на турнир попадут 23 хоккеиста – 3 вратаря и 20 полевых игроков.

Фото: olympic.kz







