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    23:23, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в ЧМ U20

    Назван состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в ЧМ U20
    Фото: НОК РК

    Сегодня, 2 сентября, в Понтеведре (Испания) стартовал чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет. Национальный олимпийский комитет РК представил женский состав команды Казахстана, передает агентство Kazinform.

    Соревнования среди девушек начнутся 4 сентября. Казахстан представят следующие спортсменки:

    50 кг - Лаура Ганикызы;

    53 кг - Енлик Кабылбек;

    55 кг - Алиана Махамбетова;

    57 кг - Шугыла Омирбек;

    59 кг - Ангелина Первухина;

    62 кг - Софья Змазнева;

    65 кг - Корлан Аманова;

    68 кг - Бейбит Сейдуалы;

    72 кг -Жибекжан Сабыржанова;

    76 кг - Алина Ертостик.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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