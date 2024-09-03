23:23, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6
Назван состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в ЧМ U20
Сегодня, 2 сентября, в Понтеведре (Испания) стартовал чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет. Национальный олимпийский комитет РК представил женский состав команды Казахстана, передает агентство Kazinform.
Соревнования среди девушек начнутся 4 сентября. Казахстан представят следующие спортсменки:
50 кг - Лаура Ганикызы;
53 кг - Енлик Кабылбек;
55 кг - Алиана Махамбетова;
57 кг - Шугыла Омирбек;
59 кг - Ангелина Первухина;
62 кг - Софья Змазнева;
65 кг - Корлан Аманова;
68 кг - Бейбит Сейдуалы;
72 кг -Жибекжан Сабыржанова;
76 кг - Алина Ертостик.