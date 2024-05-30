Назван состав команды Казахстана по велоспорту на шоссе на домашний чемпионат Азии
Объявлен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на шоссе на участие в чемпионате Азии в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Он пройдет в южной столице с 5 по 12 июня. На сегодня свое участие подтвердили сборные из 27 стран азиатского континента.
В рамках ЧА пройдут гонки среди элиты, юниоров, юниорок и параспортсменов. Дополнительно пройдут соревнования среди велогонщиков категории Masters. Соревнования состоятся в индустриальной зоне.
- К сожалению, в этом году чемпионат Азии по календарю наложился на крупные международные гонки, на которых выступает Astana Qazaqstan Team. Поскольку сроки проведения ЧА-2024 были объявлены чуть позже, то в рамках подготовки к Олимпиаде в Париже у Алексея Луценко были запланированы старты именно в составе казахстанской велокоманды. На сегодня Алексей здоров и продолжает тренироваться. Что касается состава нашей команды на Азиатское первенство в Алматы, то собраны сильнейшие спортсмены, - прокомментировал старший тренер команды Даниил Фоминых.
Состав
Андеры-мужчины:
Индивидуальная гонка
1. Андрей Ремхи
Групповая гонка
1. Николя Винокуров
2. Руслан Алиев
3. Рудольф Ремхи
4. Андрей Ремхе
Элита мужчины
Эстафета:
1. Евгений Федоров
2. Дмитрий Груздев
3. Игорь Чжан
Индивидуальная гонка:
1. Евгений Федоров
Групповая гонка:
1. Евгений Федоров
2. Глеб Брусенский
3. Евгений Гидич
4. Дмитрий Груздев
5. Игорь Чжан