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    19:51, 29 Май 2024 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по велоспорту на шоссе на домашний чемпионат Азии

    Назван состав команды Казахстана по велоспорту на шоссе на домашний чемпионат Азии
    Фото: НОК РК

    Объявлен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на шоссе на участие в чемпионате Азии в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Он пройдет в южной столице с 5 по 12 июня. На сегодня свое участие подтвердили сборные из 27 стран азиатского континента.

    В рамках ЧА пройдут гонки среди элиты, юниоров, юниорок и параспортсменов. Дополнительно пройдут соревнования среди велогонщиков категории Masters. Соревнования состоятся в индустриальной зоне.

    - К сожалению, в этом году чемпионат Азии по календарю наложился на крупные международные гонки, на которых выступает Astana Qazaqstan Team. Поскольку сроки проведения ЧА-2024 были объявлены чуть позже, то в рамках подготовки к Олимпиаде в Париже у Алексея Луценко были запланированы старты именно в составе казахстанской велокоманды. На сегодня Алексей здоров и продолжает тренироваться. Что касается состава нашей команды на Азиатское первенство в Алматы, то собраны сильнейшие спортсмены, - прокомментировал старший тренер команды Даниил Фоминых.

    Состав

    Андеры-мужчины:

    Индивидуальная гонка

    1. Андрей Ремхи

    Групповая гонка

    1. Николя Винокуров

    2. Руслан Алиев

    3. Рудольф Ремхи

    4. Андрей Ремхе

    Элита мужчины

    Эстафета:

    1. Евгений Федоров

    2. Дмитрий Груздев

    3. Игорь Чжан

    Индивидуальная гонка:

    1. Евгений Федоров

    Групповая гонка:

    1. Евгений Федоров

    2. Глеб Брусенский

    3. Евгений Гидич

    4. Дмитрий Груздев

    5. Игорь Чжан

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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