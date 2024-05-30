Назван состав команды Казахстана по велоспорту на шоссе на домашний чемпионат Азии

Объявлен состав мужской команды Казахстана по велоспорту на шоссе на участие в чемпионате Азии в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Он пройдет в южной столице с 5 по 12 июня. На сегодня свое участие подтвердили сборные из 27 стран азиатского континента.

В рамках ЧА пройдут гонки среди элиты, юниоров, юниорок и параспортсменов. Дополнительно пройдут соревнования среди велогонщиков категории Masters. Соревнования состоятся в индустриальной зоне.

- К сожалению, в этом году чемпионат Азии по календарю наложился на крупные международные гонки, на которых выступает Astana Qazaqstan Team. Поскольку сроки проведения ЧА-2024 были объявлены чуть позже, то в рамках подготовки к Олимпиаде в Париже у Алексея Луценко были запланированы старты именно в составе казахстанской велокоманды. На сегодня Алексей здоров и продолжает тренироваться. Что касается состава нашей команды на Азиатское первенство в Алматы, то собраны сильнейшие спортсмены, - прокомментировал старший тренер команды Даниил Фоминых.

Состав

Андеры-мужчины:

Индивидуальная гонка

1. Андрей Ремхи

Групповая гонка

1. Николя Винокуров

2. Руслан Алиев

3. Рудольф Ремхи

4. Андрей Ремхе

Элита мужчины

Эстафета:

1. Евгений Федоров

2. Дмитрий Груздев

3. Игорь Чжан

Индивидуальная гонка:

1. Евгений Федоров

Групповая гонка:

1. Евгений Федоров

2. Глеб Брусенский

3. Евгений Гидич

4. Дмитрий Груздев

5. Игорь Чжан