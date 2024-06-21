Назван состав команды Казахстана по пулевой стрельбе на участие в Олимпиаде

Главный тренер команды Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун огласила список спортсменов, которые примут участие в парижской Олимпиаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

По словам специалиста, все спортсмены, завоевавшие квоту, сохранили за собой право участия в летних Играх.

На ОИ отобрались шесть стрелков - Никита Чирюкин, Александра Ле, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский, Арина Алтухова и Ирина Юнусметова.