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    21:07, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по пулевой стрельбе на участие в Олимпиаде

    Назван состав команды Казахстана по пулевой стрельбе на участие в Олимпиаде
    Фото: НОК

    Главный тренер команды Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун огласила список спортсменов, которые примут участие в парижской Олимпиаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    По словам специалиста, все спортсмены, завоевавшие квоту, сохранили за собой право участия в летних Играх.

    На ОИ отобрались шесть стрелков - Никита Чирюкин, Александра Ле, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский, Арина Алтухова и Ирина Юнусметова.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба Олимпиада
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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