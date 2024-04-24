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    10:14, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Назван состав команды Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Душанбе

    дзюдо
    Фото: Olympic.kz

    С 3 по 5 мая в Душанбе (Таджикистан) пройдет международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Тренерский штаб мужской команды Казахстана определился с составом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    За медали и рейтинговые очки будут бороться:

    - до 60 кг: Магжан Шамшадин, Нурканат Серикбаев;

    - до 66 кг: Еламан Султанбай, Алмас Галымов;

    - до 73 кг: Дастан Шаяхметов, Дархан Койбагар;

    - до 81 кг: Абылайхан Жубаназар;

    - до 90 кг: Аян Байгазы, Дидар Хамза;

    - до 100 кг: Ислам Бозбаев, НУрлыхан Шархан;

    - свыше 100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Таджикистан Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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