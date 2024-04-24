10:14, 24 Апрель 2024 | GMT +6
Назван состав команды Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Душанбе
С 3 по 5 мая в Душанбе (Таджикистан) пройдет международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Тренерский штаб мужской команды Казахстана определился с составом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
За медали и рейтинговые очки будут бороться:
- до 60 кг: Магжан Шамшадин, Нурканат Серикбаев;
- до 66 кг: Еламан Султанбай, Алмас Галымов;
- до 73 кг: Дастан Шаяхметов, Дархан Койбагар;
- до 81 кг: Абылайхан Жубаназар;
- до 90 кг: Аян Байгазы, Дидар Хамза;
- до 100 кг: Ислам Бозбаев, НУрлыхан Шархан;
- свыше 100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев.