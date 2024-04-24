Назван состав команды Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Душанбе

С 3 по 5 мая в Душанбе (Таджикистан) пройдет международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Тренерский штаб мужской команды Казахстана определился с составом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.