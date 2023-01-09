Назван состав команд Казахстана на Универсиаду в США

9 Января 2023, 20:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 января в Лейк-Плэсиде (США) начнется зимняя Универсиада. Назван состав команд Казахстана по шорт-треку, конькобежному спорту и фигурному катанию.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Шорт-трек

Галиахметов Адиль

Шамуханов Еркебулан

Хван Антон

Жанисов Санжар

Клименко Валерий

Абулкатимов Алишер

Хан Яна

Волковитская Алёна

Амиргалиева Алия

Ермек Малика

Кумаркан Зейнеп

Ажгалиева Алина

Конькобежный спорт

Мукаев Максат

Сагатов Багдаулет

Зуев Андрей

Артемьева Маргарита

Шумекова Иннеса

Ильященко Арина

Фигурное катание

Шайдоров Михаил

Джиренбаев Диас

Текик Ясмин

Шакрова Русалина

Наурызова Гаухар

Датиев Бойсангур

Фото: olympic.kz