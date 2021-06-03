Назван состав казахстанской сборной на турнир по спортивной борьбе в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 14 июня примет серию турниров по спортивной борьбе. Вольники будут соревноваться в рамках Мемориала Вацлава Циолковского. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Состав команды Казахстана выглядит следующим образом:

До 61 килограммов: Нурислам Санаев, Адлан Аскаров;

До 65 килограммов: Даулет Ниязбеков;

До 70 килограммов: Талгат Сырбаз;

До 74 килограммов: Нуркожа Кайпанов, Данияр Кайсанов;

До 97 килограммов: Алишер Ергали, Серик Бакытханов;

До 125 килограммов: Олег Болтин, Юсуп Батырмурзаев.