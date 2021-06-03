РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Назван состав казахстанской сборной на турнир по спортивной борьбе в Польше

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 14 июня примет серию турниров по спортивной борьбе. Вольники будут соревноваться в рамках Мемориала Вацлава Циолковского. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Состав команды Казахстана выглядит следующим образом:

    До 61 килограммов: Нурислам Санаев, Адлан Аскаров;

    До 65 килограммов: Даулет Ниязбеков;

    До 70 килограммов: Талгат Сырбаз;

    До 74 килограммов: Нуркожа Кайпанов, Данияр Кайсанов;

    До 97 килограммов: Алишер Ергали, Серик Бакытханов;

    До 125 килограммов: Олег Болтин, Юсуп Батырмурзаев.


    Теги:
    Спорт Польша
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!