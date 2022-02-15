Назван состав казахстанской команды на турнир по боксу в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры примут участие в традиционном, 73-м по счету, международном турнире «Странджа» в Болгарии, который состоится с 18-го по 23 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ».

Наставник национальной мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов предоставил Sports.kz состав команды на эти представительные соревнования.

В него вошли в весах 48 кг — Санжар Ташкенбай, Даниял Сабит, 51 кг — Дамир Абдикадир, Тимур Кабдешов, 54 кг — Махмут Сабырхан, Талгат Сырымбетов, 57 кг — Оразбек Асылкулов, Бейбарыс Жексен, 60 кг — Василий Самчук, Адилет Курметов, 63,5 кг — Абзал Серик, Мухаммедсабыр Базарбайулы, 67 кг — Дулат Бекбауов, Дархан Дуйсебай, 71 кг — Ермахан Жакпеков, Куан Куатов, 75 кг — Нурканат Райыс, Диас Молжигитов, 80 кг — Жанибек Картбаев, Ерасыл Жакпеков, 86 кг — Сагындык Тогамбай ,92 кг — Абзал Куттыбеков, +92 кг — Нурлан Сапарбай, Аманат Сабыргали.