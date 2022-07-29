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Назван состав казахстанской команды на чемпионат Азии по дзюдо в Нур-Султане
29 Июля 2022 21:06

Назван состав казахстанской команды на чемпионат Азии по дзюдо в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 по 7 августа в городе Нур-Султане состоится чемпионат Азии по дзюдо. В континентальном первенстве примут участие около 200 дзюдоистов из 19 стран Азии в 14 весовых категориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо.

Казахстанская команда выставит на турнир 18 спортсменов.

Мужчины:

Магжан Шамшадин (60 кг)

Бауржан Нарбаев (60 кг)

Гусман Кыргызбаев (66 кг)

Ерлан Серикжанов (73 кг)

Данияр Шамшаев (73 кг)

Дидар Хамза (90 кг)

Нурлыхан Шархан (-100 кг)

Ислам Бозбаев (-100 кг)

Адиль Оразбаев (+100 кг)

Женщины:

Абиба Абужакинова (48 кг)

Галия Тынбаева (48 кг)

Гаухар Ирмагамбетова (52 кг)

Севара Нишанбаева (57 кг)

Прозрачная Нарынова (63 кг)

Анастасия Маякова (70 кг)

Аруна Жангельдина (-78 кг)

Камила Берликаш (+78 кг)

Назгуль Маратова (+78 кг)

По правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в мировом рейтинге прибавляются очки. Победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350 очков.



Фото: fdk.kz





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