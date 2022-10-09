Назван состав «Барыса» на матч  с «Ак Барсом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Барыса» на матч Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

Состав «Барыса»:

Гудачек (Бояркин)

Мищенко — Ножье, Михайлис — Вей — Савицкий;

Биграс — Григорьев, Луис — Шайхмедденов — Бракко;

Сергиенко — Бекетаев, Асетов — Сагадеев — Петухов;

Кайыржан — Данияр, Муратов — Гусейнов — Шестаков.

Сегодня состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором казанский «Ак Барс» примет астанинский «Барыс».

Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Фото: hcbarys.kz.