19:41, 08 Октябрь 2022 | GMT +6
Назван состав «Барыса» на матч с «Ак Барсом»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Барыса» на матч Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.
Состав «Барыса»:
Гудачек (Бояркин)
Мищенко — Ножье, Михайлис — Вей — Савицкий;
Биграс — Григорьев, Луис — Шайхмедденов — Бракко;
Сергиенко — Бекетаев, Асетов — Сагадеев — Петухов;
Кайыржан — Данияр, Муратов — Гусейнов — Шестаков.
Сегодня состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором казанский «Ак Барс» примет астанинский «Барыс».
Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.
Фото: hcbarys.kz.