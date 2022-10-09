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    19:41, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назван состав «Барыса» на матч  с «Ак Барсом»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Барыса» на матч Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

    Состав «Барыса»:

    Гудачек (Бояркин)
    Мищенко — Ножье, Михайлис — Вей — Савицкий;
    Биграс — Григорьев, Луис — Шайхмедденов — Бракко;
    Сергиенко — Бекетаев, Асетов — Сагадеев — Петухов;
    Кайыржан — Данияр, Муратов — Гусейнов — Шестаков.

    Сегодня состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором казанский «Ак Барс» примет астанинский «Барыс».

    Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Барыс» начнется в 20:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

    Фото: hcbarys.kz.

    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей
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