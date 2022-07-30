30 Июля 2022 15:47

Назван соперник сборной Казахстана по пляжному футболу в полуфинале Евролиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу квалифицировалась в топ-дивизион Евролиги. Соперниками казахстанцев в полуфинале станет национальная команда Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В заключительном матче группы 3 второго этапа Евролиги, который прошел в Кишиневе (Молдова), Казахстан обыграл Грецию - 2:2 и 4:3 в серии пенальти. Ранее сборная Казахстана обыграла Норвегию - 7:3 и Грузию - 7:1.

Полуфинальный матч против Турции пройдет сегодня, 30 июля. Встреча начнется в 20:15 по времени столицы.

Фото: kff.kz







