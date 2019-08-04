Назван соперник Головкина после поединка с Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист авторитетного издания Boxingnews24.com Кеннет Фридман рассказал о перспективах казахстанского боксера Геннадия Головкина после его вероятного боя с украинцем Сергеем Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Эксперт считает, что GGG, в случае победы над украинцем, может получить необходимую ему трилогию с мексиканской звездой Саулем «Канело» Альваресом, если тот в свою очередь побьет американца Деметриуса Андраде.

«Деревянченко и Головкин ведут переговоры о поединке за вакантный титул IBF в среднем весе. Ожидается, что они встретятся 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Тем временем «Канело» и Андраде могут провести свой захватывающий бой. Победитель этой битвы устроит интереснейший поединок за титулы в среднем весе против лучшего в паре Головкин — Деревянченко», — заявил Фридман.