Назван соперник борца Демеу Жадраева в первой схватке на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определился первый соперник казахстанского борца греко-римского стиля Демеу Жадраева на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Борец представит страну в категории до 77 килограммов. Согласно жеребьевке, в 1/8 финала он встретится с Шохеем Ябику из Японии.

Отметим, что соревнования в этом весе начнутся завтра, 2 августа.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.