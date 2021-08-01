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Назван соперник борца Демеу Жадраева в первой схватке на Олимпиаде

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Августа 2021, 14:22
Назван соперник борца Демеу Жадраева в первой схватке на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определился первый соперник казахстанского борца греко-римского стиля Демеу Жадраева на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Борец представит страну в категории до 77 килограммов. Согласно жеребьевке, в 1/8 финала он встретится с Шохеем Ябику из Японии.

Отметим, что соревнования в этом весе начнутся завтра, 2 августа.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.


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