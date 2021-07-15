Назван самый результативный игрок первого тура Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футболист «Каспия» Руслан Мингазов стал самым результативным игроком первого тура Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На счету Мингазова числится два забитых мяча и одна голевая передача, которые он сделал в кубковом матче с «Тураном». «Каспий» в той игре победил с разгромным счетом — 4:0.

Также в составе актауского клуба два очка на свой счет смог записать Рамазан Каримов — на его счету один забитый гол и один ассист.

Стоит отметить, что по два очка по системе «гол+пас» на свой счет записали Евгений Козлов «Акжайыка», новобранец «Тобола» — Зоран Тошич, Ерболат Рустемов из «Мактаарала».