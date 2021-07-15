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    18:00, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Назван самый результативный игрок первого тура Кубка Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Футболист «Каспия» Руслан Мингазов стал самым результативным игроком первого тура Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На счету Мингазова числится два забитых мяча и одна голевая передача, которые он сделал в кубковом матче с «Тураном». «Каспий» в той игре победил с разгромным счетом — 4:0.

    Также в составе актауского клуба два очка на свой счет смог записать Рамазан Каримов — на его счету один забитый гол и один ассист.

    Стоит отметить, что по два очка по системе «гол+пас» на свой счет записали Евгений Козлов «Акжайыка», новобранец «Тобола» — Зоран Тошич, Ерболат Рустемов из «Мактаарала».


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