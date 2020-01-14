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Назван самый опасный хоккеист «Барыса» в неравных составах
14 Января 2020 00:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форвард ХК «Барыс» Дастин Бойд является самым результативным игроком клуба по игре в неравных составах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Бойд записал на свой счет пять шайб в численном преимуществе. По этому показателю форвард «Барыса» не сильно отстал от лидера КХЛ — форварда московского «Динамо» Тему Пулккинен, на счету которого восемь шайб.
Всего в текущем сезоне Бойд набрал 15 очков (семь шайб, и восемь раз Дастин ассистировал партнерам).
Вторым же в списке лучших по голам в большинстве в казахстанского клубе является защитник и капитан Даррен Диц, записавший на свой счет четыре шайбы.
Ключевые слова: Спорт,
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