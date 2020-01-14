Назван самый опасный хоккеист «Барыса» в неравных составах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форвард ХК «Барыс» Дастин Бойд является самым результативным игроком клуба по игре в неравных составах в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бойд записал на свой счет пять шайб в численном преимуществе. По этому показателю форвард «Барыса» не сильно отстал от лидера КХЛ — форварда московского «Динамо» Тему Пулккинен, на счету которого восемь шайб.

Всего в текущем сезоне Бойд набрал 15 очков (семь шайб, и восемь раз Дастин ассистировал партнерам).

Вторым же в списке лучших по голам в большинстве в казахстанского клубе является защитник и капитан Даррен Диц, записавший на свой счет четыре шайбы.

