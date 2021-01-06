Назван рейтинг лучших вузов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исследование проводилось Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» по заказу Министерства образования и науки РК. В рейтинге приняли участие все вузы страны, кроме подведомственных МВД, КНБ и Министерству обороны, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу Лиги Академической честности.

«В 2020 году в рамках исследования было охвачено 2 тысячи образовательных программ, проанализировано трудоустройство 68 тысяч выпускников, задействовали более 600 отраслевых экспертов со всех регионов Казахстана. В результате было получено 6 тысяч экспертных заключений по 108 университетам» ,- отметил директор департамента развития человеческого капитала НПП РК «Атамекен» Азамат Бейсенбенов в прямом эфире на онлайн брифинге Министерства образования и науки РК.

По его словам, основными критериями при составлении рейтинга являются: показатели трудоустройства и карьерные перспективы выпускников, средняя заработная плата, качество образовательных программ и достижения обучающихся, международные связи.

Также «Атамекен» представил традиционный рейтинг лучших вузов, среди которых уже появились и постоянные участники от Лиги Академической честности.

1. Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева

2. Казахстанско-Британский технический университет

3. Университет КИМЭП

4. Международный университет информационных технологий

5. Казахстанско-Немецкий университет

6. Университет имени Сулеймана Демиреля

7. Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

8. Международная образовательная корпорация

9. Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова

10. Университет Нархоз

Отметим, что глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем заседании Национального совета общественного доверия 27 мая 2020 года, подчеркнул необходимость развития конкуренции между вузами. Одним из инструментов развития конкуренции является проведение рейтингов вузов и их образовательных программ, которые позволяют определить, насколько образовательные программы вузов Казахстана ориентированы на реальный рынок.

Лига Академической честности - это объединение организаций высшего и послевузовского образования в Республике Казахстан. Миссией Лиги является улучшение и повышение качества образования в стране путем продвижения и реализации десяти основополагающих принципов академической честности.