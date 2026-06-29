Назван регион с самым чистым воздухом в Казахстане

В Казахстане по итогам 2025 года отмечается стабильная ситуация в сфере контроля за состоянием атмосферного воздуха и высокая эффективность улавливания промышленных выбросов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным Бюро национальной статистики, существенная часть загрязняющих веществ проходит очистку на предприятиях, а в ряде регионов фиксируются одни из самых низких показателей нагрузки на окружающую среду.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников составил 2 280,9 тыс. тонн, что на 0,4% выше уровня предыдущего года. При этом 80,7% приходится на газообразные и жидкие вещества, а 19,3% — на твердые частицы. Важным показателем остается высокий уровень экологической эффективности: предприятиями уловлено и обезврежено 93,8% всех загрязняющих веществ.

В региональном разрезе наименьшие объемы выбросов зафиксированы в области Жетысу — 14,6 тыс. тонн. Также относительно низкие показатели отмечаются в Северо-Казахстанской области (61,8 тыс. тонн), Западно-Казахстанской области (70,8 тыс. тонн), Акмолинской области (69,9 тыс. тонн) и других регионах с умеренной промышленной нагрузкой.

В городах республиканского значения показатели также остаются в контролируемых пределах: в Шымкенте — 28,8 тыс. тонн, в Алматы — 49,6 тыс. тонн, в Астане — 53,7 тыс. тонн.

Основными загрязняющими веществами в структуре выбросов остаются диоксид серы, окись углерода и диоксид азота. При этом их объемы полностью учитываются в рамках действующих нормативов и систем экологического контроля.

Отдельно фиксируются выбросы специфических веществ, включая соединения тяжелых металлов и химические соединения, однако их фактические значения находятся в пределах установленных предельно допустимых норм. В частности, выбросы ртути составили 700 килограммов, свинца — 205,9 тонны, меди — 103,1 тонны.

Напомним, сегодня, 29 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) по территории Казахстана не ожидаются.