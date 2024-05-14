Назван регион РК с самой большой среднемесячной зарплатой

Сведения о среднемесячной зарплате в Казахстане опубликовало Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данными ведомства, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в первом квартале текущего года в Казахстане составила 382 279 тенге.

Отмечено, что средняя цифра определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.

Так, самая большая среднемесячная зарплата за этот период зафиксирована в Атырауской области — 604 052 тенге, самая маленькая в области Жетысу — 270 205 тенге.

Напомним, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Казахстане в 2023 году составила 322 тысячи 845 тенге. При этом у мужчин – это 361 тысяча 481 тенге, у женщин – 285 тысяч 744 тенге.