РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:01, 14 Май 2024 | GMT +6

    Назван регион РК с самой большой среднемесячной зарплатой

    финансы
    Фото: Kazinform

    Сведения о среднемесячной зарплате в Казахстане опубликовало Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данными ведомства, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в первом квартале текущего года в Казахстане составила 382 279 тенге.

    Отмечено, что средняя цифра определяется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.

    Так, самая большая среднемесячная зарплата за этот период зафиксирована в Атырауской области — 604 052 тенге, самая маленькая в области Жетысу — 270 205 тенге.

    Напомним, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Казахстане в 2023 году составила 322 тысячи 845 тенге. При этом у мужчин – это 361 тысяча 481 тенге, у женщин – 285 тысяч 744 тенге.

    Теги:
    Атырауская область Казахстан Зарплата Регионы Казахстана Работа Жетысуская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!