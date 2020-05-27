Назван регион-лидер по открытости местных бюджетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- В Агентстве РК по противодействию коррупции состоялось онлайн-совещание по вопросам открытости бюджетной информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания презентованы результаты исследования экспертов Национальной бюджетной сети Казахстана, направленного на определение индекса открытости местных бюджетов в Казахстане за 2019 год.

Вице-министр финансов Руслан Енсебаев рассказал о мерах повышения бюджетной прозрачности путем автоматизации бюджетных процессов посредством интернет-портала «Открытые бюджеты». По итогам совещания экспертным сообществом рекомендовано местным исполнительным органам уделять больше внимания раскрытию бюджетной информации, которая должна изучаться и обсуждаться гражданским обществом.

«Итоги исследования показали, что уровень открытости бюджетов в разрезе регионов значительно снизился за последние два года. ВКО является лидером по открытости местных бюджетов, тогда как меньше всего бюджетов опубликовано в Туркестанской, Жамбылской областях и в городе Шымкенте», - сообщили в Антикоррупционной службе.

Участники совещания договорились о дальнейшей совместной деятельности по улучшению показателей в формировании индекса открытости бюджетов. С полным отчетом об исследовании можно будет ознакомиться на сайтах www.budget.kz или www.integrityastana.kz .