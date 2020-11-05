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Назван размер взноса политических партий за кандидата в депутаты Мажилиса

5 Ноября 2020 17:07
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Назван размер взноса политических партий за кандидата в депутаты Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой размер взносов внесут политические партии за каждого кандидата в депутаты в Мажилис Парламента РК, сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Центризберкома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса, вносят из средств политических партий на счет Центризбиркома избирательный взнос в 15-кратном размере установленной законодательством РК минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список», - пояснил Константин Петров.

Размер избирательного взноса, согласно озвученным данным, на этих выборах составляет 637 500 тенге за каждое лицо, которое включено в партийный список.

«Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента 7 и более процентов избирателей от числа принявших участие в голосовании. Как вы знаете, это три политические партии: партия «Nur Otan», демократическая партия Казахстана «Ак жол», Коммунистическая народная партия Казахстана», - добавил Константин Петров.


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#Мажилис   #Выборы-2021  
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Автор:

Серик Сабеков

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