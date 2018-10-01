Назван размер среднемесячной зарплаты в Казахстане в сентябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в сентябре 2018 года размер среднемесячной номинальной заработной платы одного наемного работника, по оценке, составил 160 555 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В свою очередь размер среднедушевых денежных доходов населения в августе этого года, по оценке, составил 89 338 тенге. В номинальном выражении денежные доходы населения по сравнению с августом 2017 года увеличились на 8,1%, в реальном - на 2%.