Назван район-лидер по демографическим показателям в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Бейнеу является районом с самым высоким показателем рождаемости в Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акимата, в 2019 году в районе родились 2015 малышей, в 2020-ом на свет здесь появились 2160 детей, а в 2021 году уже 2314.

«Это свидетельствует об активизации работы, направленной на улучшение здоровья матери и ребенка в районе и повышении демографических показателей», - комментируют в акимате Бейнеуского района.

А главный врач центральной районной больницы Берик Абдуллаев подчеркивает, что рождаемость в районе растет с каждым годом, и этот факт значимый не только для района, но и в целом для республики.

«И чтобы не утрачивать такие показатели в районе сохранению здоровья матери и ребенка уделяется большое внимание. Для развития качества оказываемых им услуг организуем для своих специалистов практику у областных врачей: акушеров-гинекологов, участковых врачей», - говорит Берик Абдуллаев.

Он также отметил, что в 2021 году район пополнился двумя акушерами-гинекологами, а заодно и медоборудованием.

«Учитывая, что самое главное - это здоровое поколение, в район приобретены новые медицинские аппараты и оборудование для раннего выявления наследственных заболеваний у новорожденных», - поделился специалист.