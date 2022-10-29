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    17:17, 29 Октябрь 2022 | GMT +6

    Назван расширенный состав сборной РК по футболу на матчи против Узбекистана и ОАЭ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, вызванных на предстоящие товарищеские игры против Узбекистана (16 ноября) и ОАЭ (19 ноября). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

    В список вошли 30 игроков.

    Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Данил Устименко («Кайрат»), Александр Заруцкий («Астана»);

    Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – «Тобол»), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Талгат Досмагамбетов (все – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Касым (все – «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Султанбек Астанов («Кайрат»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия);

    Полузащитники: Рамазан Оразов, Максим Самородов (оба – «Актобе»), Асхат Тагыберген («Тобол»), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (оба – «Астана»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков, Андрей Ульшин (оба – «Кайрат»);

    Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жаксылыков («Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»);

    Тренерский штаб: Магомед Адиев – главный тренер, Евгений Коструб – ассистент главного тренера, Руслан Балтиев – ассистент главного тренера, Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Магомед Нозадзе – тренер-аналитик.


    Фото: kff.kz




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