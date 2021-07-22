Назван расширенный состав команды Казахстана по футзалу на ЧМ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил расширенный список игроков, вызванных на предыгровой учебно-тренировочный сбор. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Первый этап подготовительного процесса казахстанской команды стартует 9 августа в Алматы. На УТС приглашение получили 17 игроков, но на турнир отправятся только 16.

Стоит отметить, ФИФА увеличила число игроков в финальном заявочном листе на предстоящее мировое первенство в Литве. Теперь каждая национальная сборная сможет взять с собой 16 игроков, из которых не менее трех – голкиперы. В заявку на матч по-прежнему попадают 14 игроков: пять в стартовой пятерке и девять запасных.

Чемпионат мира пройдет с 12 сентября по 3 октября. На групповом этапе Казахстан сыграет со сборными Литвы, Коста-Рики и Венесуэлы.

Состав команды Казахстана по футзалу

Основной список:

Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба - «Кайрат»), Рауан Атантаев («Атырау»);

Полевые игроки: Тайнан («Эль-Посо», Испания), Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов (все - «Кайрат»), Азат Валиуллин («Ухта», Россия), Арнольд Кнауб, Нурбек Карагулов (оба - «Актобе»), Болат Сарбасов, Жомарт Токаев (оба - «Атырау»), Турехан Досов («Байтерек»), Агедиль Мадияров («Липецк», Россия);

Резервный список:

Вратари: Нуралем Байдулла («Нур-Султан»), Акжол Кайратулы («Каспий»);

Полевые игроки: Нурсултан Пиялы («Кайрат»), Ерсултан Сагиндиков («Байтерек»), Кайрат Иманалин («Актобе»), Владислав Черномордов («Липецк», Россия), Расул Карбаев («Нур-Султан»), Ринат Турегазин («Аят»), Виктор Клинов («Байтерек»).