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    23:00, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Назван расширенный состав команды Казахстана на чемпионат мира в Финляндии

    хоккей
    Фото: Казахстанская федерация хоккея

    Юношеская команда Казахстана по хоккею отправилась в Финляндию, где проведет заключительный этап сборов перед чемпионатом мира. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея. 

    Тренерский штаб представил расширенный состав команды на поездку – 25 игроков. В окончательную заявку на чемпионат мира попадут 23 хоккеиста – 20 полевых и три вратаря.

    Вратари: Танирхан Алпыспаев, Данил Лыткин, Абылайхан Толеубай (все – «Барыс»).

    Защитники: Роман Большедворский, Мстислав Шипилин («Снежные барсы», МХЛ), Артем Шарапов, Раты Дурглишвили, Тамерлан Манажанов, Марат Сагымбаев (все – «Барыс»), Святослав Евплов (Армия СКА, Санкт-Петербург), Дамир Бритиков (Академия им. В.В. Петрова, Красногорск).

    Нападающие: Абзал Алибек, Асанали Саркенов (оба - «Снежные барсы», МХЛ) Виталий Божко, Тимофей Симонов (оба - «Темиртау»), Данил Дронов, Алексей Трегубов, Карим Кажибеков, Аристарх Киреев, Альмир Оразбаев, Александр Перкин, Алишер Саркенов (все – «Барыс»), Артур Глухих (Торпедо), Корней Корнеев («Авангард», Омск), Семен Черкасов («Астана»).

    Главный тренер – Георгий Верещагин

    Тренеры: Сергей Старыгин, Тимур Ережепов, Александр Калюжный, Андрей Кисель

    С 25 апреля по 5 мая в Финляндии пройдет юношеский чемпионат мира по хоккею, где команда Казахстана выступит в группе B против команд Канады, Швеции, Швейцарии и Чехии.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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