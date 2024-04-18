Назван расширенный состав команды Казахстана на чемпионат мира в Финляндии

Юношеская команда Казахстана по хоккею отправилась в Финляндию, где проведет заключительный этап сборов перед чемпионатом мира. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Тренерский штаб представил расширенный состав команды на поездку – 25 игроков. В окончательную заявку на чемпионат мира попадут 23 хоккеиста – 20 полевых и три вратаря.

Вратари: Танирхан Алпыспаев, Данил Лыткин, Абылайхан Толеубай (все – «Барыс»).

Защитники: Роман Большедворский, Мстислав Шипилин («Снежные барсы», МХЛ), Артем Шарапов, Раты Дурглишвили, Тамерлан Манажанов, Марат Сагымбаев (все – «Барыс»), Святослав Евплов (Армия СКА, Санкт-Петербург), Дамир Бритиков (Академия им. В.В. Петрова, Красногорск).

Нападающие: Абзал Алибек, Асанали Саркенов (оба - «Снежные барсы», МХЛ) Виталий Божко, Тимофей Симонов (оба - «Темиртау»), Данил Дронов, Алексей Трегубов, Карим Кажибеков, Аристарх Киреев, Альмир Оразбаев, Александр Перкин, Алишер Саркенов (все – «Барыс»), Артур Глухих (Торпедо), Корней Корнеев («Авангард», Омск), Семен Черкасов («Астана»).

Главный тренер – Георгий Верещагин

Тренеры: Сергей Старыгин, Тимур Ережепов, Александр Калюжный, Андрей Кисель

С 25 апреля по 5 мая в Финляндии пройдет юношеский чемпионат мира по хоккею, где команда Казахстана выступит в группе B против команд Канады, Швеции, Швейцарии и Чехии.