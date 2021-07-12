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    00:18, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Назван победитель теннисного турнира «Уимблдон-2021»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем «Уимблдона-2021». Он выиграл его в шестой раз в карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

    В финале Джокович переиграл итальянца Маттео Берреттини. Он проиграл первый сет со счетом 6:7(4), но выиграл три последующих - 6:4, 6:4, 6:3.

    Матч продолжался 3 часа и 27 минут. Джокович выполнил шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти.

    Эта победа позволила сербу догнать швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных турниров «Большого шлема». Теперь у каждого из них по 20 титулов.

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