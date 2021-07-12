Назван победитель теннисного турнира «Уимблдон-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем «Уимблдона-2021». Он выиграл его в шестой раз в карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

В финале Джокович переиграл итальянца Маттео Берреттини. Он проиграл первый сет со счетом 6:7(4), но выиграл три последующих - 6:4, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 3 часа и 27 минут. Джокович выполнил шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти.

Эта победа позволила сербу догнать швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных турниров «Большого шлема». Теперь у каждого из них по 20 титулов.