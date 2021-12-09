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Назван период пика инфляции в 2022 году

9 Декабря 2021 09:31
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Назван период пика инфляции в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальный банк страны обновил макроэкономические показатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках прогнозного раунда «ноябрь-декабрь» Национальным банком обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей», - сказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его словам, с учетом выхода высокой базы 2021 года и постепенного сокращения внешнего инфляционного давления в течение 2022 года ожидается замедление инфляции, пик которой ожидается в первом квартале – 8,8% в среднем за квартал.

«В соответствии с обновленным базовым сценарием при цене на нефть 70 долларов США за баррель инфляция к концу 2022 года составит 6,0-6,5% с учетом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования», - заключил Е. Досаев.



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#Нацбанк Казахстана   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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