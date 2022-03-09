Назван официальный гимн зимних Олимпиады и Паралимпиады 2026 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Италия выбрала официальный гимн зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, о чем объявил на телеканале Rai Uno итальянский теле- и радиоведущий Амадеус, который официально дал старт голосованию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Fino all'alba, что переводится как «До рассвета», была написана молодежной музыкальной группой La Cittadina и получила 72 процента голосов по итогам конкурса песен, который завершился 22 февраля.

Новый гимн «Милан Кортина 2026» был создан в сотрудничестве с министерством культуры и министерством университетов и исследований с участием гражданских и военных оркестров Италии. Им было предложено сочинить и представить оригинальные песни, вдохновленные олимпийскими и паралимпийскими ценностями.

Итальянская певица и актриса Ариса исполнила песню на сцене фестиваля «Сан-Ремо 2022».

В Италии зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, а Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.