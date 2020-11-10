Назван объем экспортируемой Казахстаном продукции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот составил 62,8 млрд. долларов США. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Экспорт составил 35,3 млрд. долл., импорт – 27,5 млрд. долл. Тем самым, сохранено положительное сальдо торгового баланса на уровне 7,8 млрд. долл», - пояснил Руслан Даленов.
Министр добавил, что по промышленности отмечается следующая динамика. Сохраняется рост в обрабатывающей промышленности на уровне 3,2%. При этом горнодобывающая промышленность снизилась на 3,1%. В результате, в целом индекс физического объема промышленности составил 99,4%.
«В большинстве регионах отмечается рост промышленности. Наибольшее увеличение показали Костанайская (на 6,9%), Акмолинская (на 6,3%), Северо-Казахстанская (на 5,5%), Западно-Казахстанская (на 5,2%) области», - сообщил Руслан Даленов.
Также было отмечено, что снижение зафиксировано в 6 регионах. Это Кызылординская (-12,3%), Мангистауская (-7,5%), Атырауская (-3,6%), Восточно-Казахстанская (-2,7%), Туркестанская (-0,3%) области, а также Шымкент (-3%).
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