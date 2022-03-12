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    12:46, 12 Март 2022 | GMT +6

    Назван новый соперник Алимханулы в бою за титул чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) и британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    WBO опубликовала на своем сайте письмо , в котором постановила командам Алимханулы и Дигнума договориться о бое за титул временного чемпиона мира в среднем весе.

    Сторонам дается десять дней для достижения соглашения. Если боксеры не договорятся, будут назначены промоутерские торги с минимальной ставкой в 200 тысяч долларов.

    Ранее от боя с Алимханулы отказались чемпион WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде, бразилец Эскива Фалькао и мексиканец Хайме Мунгия.

    Дэнни Дигнум является чемпионом Европы в среднем весе по версии WBO и занимает пятое место в рейтинге организации. Алимханулы находится на второй строчке рейтинга WBO в среднем весе.


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