Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Назван новый симптом омикрон-штамма «кентавр»
30 Августа 2022 17:54

Назван новый симптом омикрон-штамма «кентавр»

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Индийские ученные назвали нетипичный для коронавирусной инфекции симптом омикрон-штамма «кентавр», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

По сообщению ведомства, исследование индийских ученых показало, что в геноме ВА 2.75 омикрон-штамма «кентавр» имеется 16 мутаций. Это означает, что данный вид коронавируса обладает способностью легко реагировать на защитные механизмы организма. Кроме того, уровень инфицирования на 16 % выше, чем у предыдущих версий «омикрона».

В ходе исследований врачи установили, что в процессе мутации «кентавр» начал проявлять новые симптомы. Например, ранее было известно, что пациенты с ВА 2.75 в основном жаловались на боли в теле, мышцах, а также в спине и голове. Теперь к этим симптомам добавились признаки, связанные с болью в глазах.

«Эксперты говорят, что некоторым пациентам, у которых сейчас диагностирована мутация «кентавр», трудно открывать глаза при ярком свете. Они чувствуют боль в глазных яблоках», - сообщает Минздрав Узбекистана.

В ведомстве добавили, что сейчас ученые продолжают исследования по этому поводу.


Новости по теме
Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
Казахстанка завоевала «бронзу» на чемпионате Азии по плаванию на открытой воде
Бустерную прививку обновленными вакцинами одобрили в ФРГ
Читайте также
Экономике Германии предсказали начало рецессии этой зимой
Казахстанка завоевала «бронзу» на чемпионате Азии по плаванию на открытой воде
Бизнесу презентованы научные проекты в рамках диалоговой площадки
Открылся транспортный коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан
Алмаз весом 131 карат обнаружили в Анголе
Бустерную прививку обновленными вакцинами одобрили в ФРГ
Китай запустил спутник для исследования окружающей среды
Китай намерен развивать трансграничный туризм
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив