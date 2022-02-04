Назван новый капитан мужской сборной Казахстана по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший до недавнего времени капитаном национальной сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов заявил об окончательном переходе на профессиональный уровень. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, судя по всему, решил, что в любителях он добился всего, чего мог.

«Боксеры и тренерский штаб национальной сборной выбрали ее капитаном Асланбека Шымбергенова», — сообщил наставник национальной команды Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов.