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Назван новый капитан мужской сборной Казахстана по боксу
4 Февраля 2022 00:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший до недавнего времени капитаном национальной сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов заявил об окончательном переходе на профессиональный уровень. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, судя по всему, решил, что в любителях он добился всего, чего мог.
«Боксеры и тренерский штаб национальной сборной выбрали ее капитаном Асланбека Шымбергенова», — сообщил наставник национальной команды Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов.
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