Назван наиболее вероятный следующий соперник Геннадия Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО), скорее всего, проведет свой следующий бой с японцем Риотой Муратой (14-1, 11 КО), сообщает Sports.kz.

Во-первых, о желании провести этот бой неоднократно напоминает промоутера Головкина Том Леффлер, а также представители команды Мураты. Во-вторых, об этом свидетельствует и желание Леффлера посмотреть бой Мураты с Робом Брантом (23-1, 16 КО) лично.

«Я буду в Лас-Вегасе, полечу туда на бой. Поединок с Муратой выглядит вполне естественным для Геннадия», - подчеркнул Леффлер.

Бой Мурата - Брант состоится утром 21 октября в Лас-Вегасе.