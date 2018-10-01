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Назван наиболее вероятный следующий соперник Геннадия Головкина

21 Октября 2018 05:00 94
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Назван наиболее вероятный следующий соперник Геннадия Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО), скорее всего, проведет свой следующий бой с японцем Риотой Муратой (14-1, 11 КО), сообщает Sports.kz.

Во-первых, о желании провести этот бой неоднократно напоминает промоутера Головкина Том Леффлер, а также представители команды Мураты. Во-вторых, об этом свидетельствует и желание Леффлера посмотреть бой Мураты с Робом Брантом (23-1, 16 КО) лично.

«Я буду в Лас-Вегасе, полечу туда на бой. Поединок с Муратой выглядит вполне естественным для Геннадия», - подчеркнул Леффлер.

Бой Мурата - Брант состоится утром 21 октября в Лас-Вегасе.

 

 

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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