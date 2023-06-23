Назван лучший сельский аким в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кулжахан Елемесова аким Карасайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области была признана «Лучшим сельским акимом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС.

Агентством по делам государственной службы четвертый год подряд в целях выявления лучших сельских акимов, добившихся значительных результатов в своей работе, и распространения лучших практик местного самоуправления проводится конкурс «Лучший сельский аким». В этом году в конкурсе приняли участие более 100 сельских акимов со всех регионов страны.

По требованию конкурса участники представили на рассмотрение комиссии проектные работы и информацию по результатам своей деятельности. В состав комиссии конкурса вошли депутаты Парламента, эксперты в области госуправления, ученые, представители СМИ и гражданского общества.

Решением комиссии аким села К.Елемесова, находящейся на посту акима с 2018 года, была признана лучшей. За последний год ей удалось достичь высоких результатов в своей деятельности. Под ее руководством Карасайский сельский округ смог привлечь инвестиции для выращивания яблоневых садов площадью 118 гектар с системой интенсивного полива, а также решить ряд социально значимых вопросов, таких как строительство спортивно-оздоровительного центра, а также ремонт школы и дорог.

В ходе отбора коммисия изучала деятельность претендентов, вопросы соблюдение этики госслужащих, оценку их деятельности местным сообществом, обратную связь с населением. Кандидаты защищали свои проекты по социально-экономическому развитию села.

Так, участниками были представлены проекты по развитию овощеводства, животноводства, рациональному использованию сельхозугодий, поддержке МСБ, решению экологических и инфраструктрных проблем села, повышению туристического потенциала.

Помимо К.Елемесовой, удостоившейся звания «Лучший сельский аким».

I место получил аким Балкантауского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области Аслан Рахимбергенов.

II место присвоено Гулжазире Абеновой акиму сельского округа Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.

На III месте Омирбек Бекбаев аким сельского округа Карауыл Абайского района области Абай.

Комиссия также выявила лучших в специальных номинациях. Так в номинации «Лучший социальный проект» победителем признан Ермек Нурахметов. аким сельского округа Жетысу Панфиловского района области Жетысу. В номинации «Открытый аким» победителем признан Жаксылык Ногайбаев аким сельского округа Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области, а Куралай Кудайбергенова аким Тарасовского сельского округа Жаксынского района Акмолинской области получила почетное звание «Лучшим аким хозяйственник».

Победители конкурса были награждены в Агентстве на мероприятии, посвященном «Дню государственных служащих».