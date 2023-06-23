Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Назван лучший сельский аким в Казахстане

Редактор:  
Зифа Хабирова
23 Июня 2023, 16:57
Назван лучший сельский аким в Казахстане Фото: пресс-служба АДГС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кулжахан Елемесова аким Карасайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области была признана «Лучшим сельским акимом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС.

Агентством по делам государственной службы четвертый год подряд в целях выявления лучших сельских акимов, добившихся значительных результатов в своей работе, и распространения лучших практик местного самоуправления проводится конкурс «Лучший сельский аким». В этом году в конкурсе приняли участие более 100 сельских акимов со всех регионов страны.

По требованию конкурса участники представили на рассмотрение комиссии проектные работы и информацию по результатам своей деятельности. В состав комиссии конкурса вошли депутаты Парламента, эксперты в области госуправления, ученые, представители СМИ и гражданского общества.

Решением комиссии аким села К.Елемесова, находящейся на посту акима с 2018 года, была признана лучшей. За последний год ей удалось достичь высоких результатов в своей деятельности. Под ее руководством Карасайский сельский округ смог привлечь инвестиции для выращивания яблоневых садов площадью 118 гектар с системой интенсивного полива, а также решить ряд социально значимых вопросов, таких как строительство спортивно-оздоровительного центра, а также ремонт школы и дорог.

В ходе отбора коммисия изучала деятельность претендентов, вопросы соблюдение этики госслужащих, оценку их деятельности местным сообществом, обратную связь с населением. Кандидаты защищали свои проекты по социально-экономическому развитию села.

Так, участниками были представлены проекты по развитию овощеводства, животноводства, рациональному использованию сельхозугодий, поддержке МСБ, решению экологических и инфраструктрных проблем села, повышению туристического потенциала.

Помимо К.Елемесовой, удостоившейся звания «Лучший сельский аким».

I место получил аким Балкантауского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области Аслан Рахимбергенов.

II место присвоено Гулжазире Абеновой акиму сельского округа Бирлик Курмангазинского района Атырауской области.

На III месте Омирбек Бекбаев аким сельского округа Карауыл Абайского района области Абай.

Комиссия также выявила лучших в специальных номинациях. Так в номинации «Лучший социальный проект» победителем признан Ермек Нурахметов. аким сельского округа Жетысу Панфиловского района области Жетысу. В номинации «Открытый аким» победителем признан Жаксылык Ногайбаев аким сельского округа Ортакшыл Шиелийского района Кызылординской области, а Куралай Кудайбергенова аким Тарасовского сельского округа Жаксынского района Акмолинской области получила почетное звание «Лучшим аким хозяйственник».

Победители конкурса были награждены в Агентстве на мероприятии, посвященном «Дню государственных служащих».

photo
photo
photo
photo

Акимат   Госслужба  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК