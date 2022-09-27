Назван лучший игрок сборной Казахстана по итогам группового этапа Лиги наций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определен лучший игрок сборной Казахстана по футболу по итогам шести проведенных туров Лиги наций УЕФА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По версии сайта футбольной статистики WhoScored.com, наивысший рейтинг среди всех игроков команды группы C3 Лиги наций получил полузащитник сборной Казахстана Михаил Габышев, чья средняя оценка составила 7.3. Кроме того, в символическую сборную группы, помимо Габышева, вошли еще четверо казахстанских футболистов.

Национальная сборная Казахстана выиграла группу С3, в которой также играли команды Азербайджана, Словакии и Беларуси.





Фото: sports.kz







