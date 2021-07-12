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    09:57, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Назван лучший игрок ЕВРО-2020

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Команда технических наблюдателей УЕФА признала лучшим игроком ЕВРО-2020 вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

    К 22 годам Доннарумма уже провел 33 матча за сборную, а теперь выиграл с ней чемпионат Европы. В финале ЕВРО-2020 он отбил два удара в серии пенальти и помог «адзурри» обыграть Англию на «Уэмбли».

    Доннарумма был основным вратарем сборной Италии на чемпионате Европы. Он пропустил только концовку победного матча с Уэльсом в третьем туре, когда Роберто Манчини дал немного игрового времени Сальваторе Сиригу. Доннарумма провел на поле 719 минут - больше любого другого игрока на ЕВРО-2020.

    Все три матча на групповом этапе Доннарумма и «скуадра адзурра» сыграли на ноль. Первый гол они пропустили от Австрии в 1/8 финала. Это был первый пропущенный мяч итальянцев более чем за 1000 минут игрового времени.

    Доннарумма также сделал важный сейв в серии пенальти с Испанией в полуфинале.

    Доннарумма на ЕВРО-2020

    Минуты на поле: 719

    Сухие матчи: 3

    Пропущенные голы: 4
    Сейвы: 9

    При выборе лучшего игрока турнира учитывались следующие критерии:

    • - игра по ходу всего турнира;
    • - индивидуальная и командная игра;
    • - влияние на игру своей команды;
    • - положительный настрой и уважение.

    Лучшие игроки предыдущих ЕВРО

    1996: Маттиас Заммер (Германия)
    2000: Зинедин Зидан (Франция)
    2004: Теодорос Загоракис (Греция)
    2008: Хави Эрнандес (Испания)
    2012: Андрес Иниеста (Испания)
    2016: Антуан Гризманн (Франция)

    Технические наблюдатели УЕФА

    Пэки Боннер, Коринн Диакр, Жан-Франсуа Домерг, Эстебан Камбьяссо, Фабио Капелло, Айтор Каранка, Робби Кин, Козмин Контра, Хинес Мелендес, Дэвид Мойес, Миксу Паателайнен, Петер Рудбек, Вилли Руттенштайнер, Душан Фитцель, Штеффен Фройнд, Франс Хук.

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