Назван лучший игрок ЕВРО-2020

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Команда технических наблюдателей УЕФА признала лучшим игроком ЕВРО-2020 вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

К 22 годам Доннарумма уже провел 33 матча за сборную, а теперь выиграл с ней чемпионат Европы. В финале ЕВРО-2020 он отбил два удара в серии пенальти и помог «адзурри» обыграть Англию на «Уэмбли».

Доннарумма был основным вратарем сборной Италии на чемпионате Европы. Он пропустил только концовку победного матча с Уэльсом в третьем туре, когда Роберто Манчини дал немного игрового времени Сальваторе Сиригу. Доннарумма провел на поле 719 минут - больше любого другого игрока на ЕВРО-2020.

Все три матча на групповом этапе Доннарумма и «скуадра адзурра» сыграли на ноль. Первый гол они пропустили от Австрии в 1/8 финала. Это был первый пропущенный мяч итальянцев более чем за 1000 минут игрового времени.

Доннарумма также сделал важный сейв в серии пенальти с Испанией в полуфинале.

Доннарумма на ЕВРО-2020

Минуты на поле: 719

Сухие матчи: 3

Пропущенные голы: 4

Сейвы: 9

При выборе лучшего игрока турнира учитывались следующие критерии:

- игра по ходу всего турнира;

- индивидуальная и командная игра;

- влияние на игру своей команды;

- положительный настрой и уважение.

Лучшие игроки предыдущих ЕВРО

1996: Маттиас Заммер (Германия)

2000: Зинедин Зидан (Франция)

2004: Теодорос Загоракис (Греция)

2008: Хави Эрнандес (Испания)

2012: Андрес Иниеста (Испания)

2016: Антуан Гризманн (Франция)

Технические наблюдатели УЕФА

Пэки Боннер, Коринн Диакр, Жан-Франсуа Домерг, Эстебан Камбьяссо, Фабио Капелло, Айтор Каранка, Робби Кин, Козмин Контра, Хинес Мелендес, Дэвид Мойес, Миксу Паателайнен, Петер Рудбек, Вилли Руттенштайнер, Душан Фитцель, Штеффен Фройнд, Франс Хук.