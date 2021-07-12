Назван лучший игрок ЕВРО-2020
К 22 годам Доннарумма уже провел 33 матча за сборную, а теперь выиграл с ней чемпионат Европы. В финале ЕВРО-2020 он отбил два удара в серии пенальти и помог «адзурри» обыграть Англию на «Уэмбли».
Доннарумма был основным вратарем сборной Италии на чемпионате Европы. Он пропустил только концовку победного матча с Уэльсом в третьем туре, когда Роберто Манчини дал немного игрового времени Сальваторе Сиригу. Доннарумма провел на поле 719 минут - больше любого другого игрока на ЕВРО-2020.
Все три матча на групповом этапе Доннарумма и «скуадра адзурра» сыграли на ноль. Первый гол они пропустили от Австрии в 1/8 финала. Это был первый пропущенный мяч итальянцев более чем за 1000 минут игрового времени.
Доннарумма также сделал важный сейв в серии пенальти с Испанией в полуфинале.
Доннарумма на ЕВРО-2020
Минуты на поле: 719
Сухие матчи: 3
Пропущенные голы: 4
Сейвы: 9
При выборе лучшего игрока турнира учитывались следующие критерии:
- - игра по ходу всего турнира;
- - индивидуальная и командная игра;
- - влияние на игру своей команды;
- - положительный настрой и уважение.
Лучшие игроки предыдущих ЕВРО
1996: Маттиас Заммер (Германия)
2000: Зинедин Зидан (Франция)
2004: Теодорос Загоракис (Греция)
2008: Хави Эрнандес (Испания)
2012: Андрес Иниеста (Испания)
2016: Антуан Гризманн (Франция)
Технические наблюдатели УЕФА
Пэки Боннер, Коринн Диакр, Жан-Франсуа Домерг, Эстебан Камбьяссо, Фабио Капелло, Айтор Каранка, Робби Кин, Козмин Контра, Хинес Мелендес, Дэвид Мойес, Миксу Паателайнен, Петер Рудбек, Вилли Руттенштайнер, Душан Фитцель, Штеффен Фройнд, Франс Хук.