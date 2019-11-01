Назван лучший футболист октября в Казахстанской Премьер-Лиге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов стал лучшим футболистом октября в Казахстанской Премьер-Лиге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Своим мнением относительно того, кто из футболистов команд-участниц турнира КПЛ-2019 был лучшим во второй месяц осени, поделились почти все главные тренеры и исполняющие обязанности наставников выступающих в Премьер-Лиге казахстанского чемпионата дружин, а также по одному их игроку.
В итоге лучшим футболистом в Казахстанской Премьер-Лиге второго месяца осени с подавляющим преимуществом стал игрок «Астаны» Марин Томасов — что показательно, в третий раз подряд. В течение октября 32-летний хорватский вингер поучаствовал в 3 матчах соревнования и забил в них 5 мячей, в том числе четырежды поразив ворота «Актобе».Вторым оказался плеймейкер «Кайрата» Бауыржан Исламхан. Имеющий за плечами 3 октябрьских поединка, 26-летний диспетчер атак алматинской дружины сумел 1 раз заставить в этих матчах капитулировать голкипера соперников.На третьей строчке рейтинга расположился лидер «Тобола» Азат Нургалиев. 33-летний атакующий полузащитник в октябре выходил на поле в рамках чемпионата страны 3 раза и записал в них на свой бомбардирский счет 2 забитых мяча.
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